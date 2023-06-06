أنباء عن تفجير سد «كاخوفكا» لتوليد الطاقة الكهرومائية بخيرسون الأوكرانية

تضاربت الأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، حول تفجير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية الواقع في مقاطعة خيرسون، ما بين نفى روسي وتأكيد أوكراني.

نفى فلاديمير ليونيف عمدة نوفا كاخوفكا، في مقاطعة خيرسون، تقارير عن تفجير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، من جانب القوات الأوكرانية، واصفا في مقابلة مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، بالهراء.

وفي وقت لاحق، أعلنت القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا، أن سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون نسفته القوات الروسية، وجاء الإعلان الأوكراني بعد نفي مسؤول موال لروسيا تقارير عن تفجير سد نوفا كاخوفكا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أشار في وقت سابق، إلى انفجارات في العاصمة الأوكرانية، مضيفا أن منظومة الدفاعات الجوية تتصدى للهجوم. وفي وقت لاحق، أوضح عمدة كييف، أن دوي الانفجارات في المدينة كان نتيجة تدخل نظم الدفاع الجوي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.