انفجارات في 3 مناطق أوكرانية.. ومرشح رئاسي يكشف حصيلة ضحايا كييف

أشارت وسائل الإعلام الأوكرانية، فجر اليوم، إلى حدوث انفجارات في منطقتي دنيبروبيتروفسك وخاركوف وجيتومير، فيما أعلنت السلطات، حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقصفت القوات الأوكرانية، دونيتسك باستخدام 6 قذائف من عيار 155ملم، وجورلوفكا بـ7 قذائف من عيار 152 ملم.

350 ألف شخص حصيلة قتلى أوكرانيا في الأزمة

وقال المرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 2024، الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور، إن أوكرانيا، وفقا لبعض التقارير، فقدت حوالي 350 ألف شخص على الخطوط الأمامية، متهما الحكومتين الأمريكية والأوكرانية، إخفاء العدد الحقيقي للضحايا.

وأضاف كينيدي جونيور، أن الإدارة الأمريكية تخفي الحقيقة عن الأمريكيين ليس فقط بشأن عدد الضحايا، ولكن أيضًا بشأن الأسباب الحقيقية للأزمة الأوكرانية، وفقال ما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وفي رسالة بالفيديو، سخر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من رد الفعل الروسي حول تصدي «موسكو» صد هجمات واسعة النطاق، مشيدا بمكاسب ميدانية حققتها قوات بلاده قرب مدينة باخموت الواقعة شرق أوكرانيا.

وأمس الاثنين، أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، أن قوات بلاده تواصل التقدم بالقرب من مدينة باخموت، مشيرا إلى النجاح في تدمير موقع روسي بالقرب من المدينة.

وأضاف زيلينسكي، أن موسكو تدرك أن أوكرانيا ستنتصر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.