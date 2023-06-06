الدفاع الجوي الأوكراني يتصدى لغارات على «كييف»

تصدت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني، فجر اليوم، لغارات جوية على منطقة كييف، وكان مسؤولون أوكرانيون، أعلنوا في وقت سابق من اليوم، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في منطقة كييف، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

سقوط حطام صاروخ أمريكي بالقرب من متجر

في وقت سابق، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، صاروخ أمريكي من طراز «أي جي إم 88 هارم»، المضاد للرادار فوق مقاطعة دونيتسك، فيما سقط الحطام بالقرب من متجر مركزي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أفشل الجيش الروسي، محاولة إنزال للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة بابينو، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة كاخوفكا بمقاطعة خيرسون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الورسية نقلا عن مصدر مطلع.

اختراق 4 خطوط دفاع

وكان مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، أشار في وقت سابق، إلى وجود 4 خطوط دفاع، تم اختراقها جميعا من قبل الجيش الروسي، موضحا عببر «يوتيوب»، ان قوات بلاده، اصطدمت بجيش روسي مدرب جيدا لخوض الحروب.

وفي بولندا، أعرب مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، عن اعتقادهم أن الجيش الأوكراني لن يكون لديه القوة الكافية لتنفيذ هجوم ناجح ضد القوات الروسية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال في وقت سابق، إن الشعب لا يشك بحقيقة أن مخططات الغرب المناهضة لـ«موسكو» محكوم عليها بالفشل، مضيفا خلال زيارة لقاعدة عسكرية روسية رقم 201 في طاجيكستان، إن الغرب يبحث باستمرار عن محاور ومسارات إضافية حيث يمكنه فتح جبهتين إضافيتين ضد روسيا، على غرار الجبهة الأوكرانية.

وأشار لافروف إلى أنه تم إعلان آسيا الوسطى كواحدة من هذه الجبهات بشكل غير رسمي، إلى جانب جنوب القوقاز.