يسعى المستفيدون من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، في معرفة الإجراءات المطلوبة والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14، وذلك بعد مرور عامين على تقسيط الأقساط الربع سنوية، لذا ترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14.

الاستعلام عن شقق صندوق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14، عن طريق موقع الصندوق.

1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هذا الرابط.

2- النقر على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

3- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم، بشرط أن تكون البطاقة الشخصية سارية.

4- كتابة كل البيانات المتعلقة بالتسجيل من قبل المواطن المتقدم.

5- النقر على الاستعلام عن الوحدات السكنية الإعلان 14.

موعد الاستعلام عن شقق صندوق الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر

وذكر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّه يمكن للمواطنين المتقدمين الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي، بعد الانتهاء من سداد قيمة الأقساط ربع السنوية، وأيضًا الانتهاء من الاستعلام الميداني، والتأكّد من صحة أوراق وبيانات المتقدم، ليتحول الأمر فيما بعد إلى جهات التمويل، لافتة إلى أن هذه الإجراءات أقصاها 3 أشهر، كما أنَّ أسعار الوحدات تأتي كالآتي «الشقة 75 مترًا سعرها يصل إلى 244 ألف جنيه قابلة للزيادة، والشقة 90 مترًا سعرها 310 آلاف جنيهات قابلة للزيادة».