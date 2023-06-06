تراجع أسعار الذهب 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الصباح بنحو 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 2340 جنيها، بعد أن وصل إلى 2350 جنيها داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في مصر

وأضافت البيانات، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل اليوم 2673 جنيها، بعد أن وصل أمس إلى 2686 جنيها، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2005 جنيهات، بدلا من 2014 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2340 جنيها، بعد أن وصل سعره خلال تعاملات أمس إلى 2350 جنيها للشراء، وسجل عيار 14 في بداية التعاملات داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1559 جنيها، بدلا من 1567 جنيها، وعيار 12 يبلغ 1336 جنيها بعد أن وصل إلى 1343 جنيها للشراء.

أسعار السبائك والجنيهات

وبالنسبة لأسعار الجنيهات والسبائك الذهبية، كشفت بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تراجعهما اليوم في بداية التعاملات، ليسجل الجنيه الذهب 18800 جنيها، فيما يبلغ سعر الأونصة 83526 جنيها.