عضو «شعبة الذهب» يكشف أفضل وقت للشراء.. ونصيحة لـ«الشبكة»

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الوقت الحالي مستقر في الصاغة، ويُعتبر وقتا مناسبا لشراء الذهب عن الفترة الماضية.

وأكد المغربي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن في الوقت الحالي الأسعار مستقرة وتُعتبر عادلة بنسبة كبيرة، وهو ما يجعله مناسبا للشراء، مشيرا إلى أن بشكل عام أي شخص يمتلك فائضا من المال يمكنه الشراء في أي وقت للاستثمار على المدى البعيد، كونه الملاذ الآمن.

شراء الشبكة الذهب

وبالنسبة أن في فصل الصيف تزداد حفلات الزفاف والخطوبة، وشراء الشبكة، نصح عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن هذه الفترة مستقرة لذا يمكن شراء الشبكة سواء كانت مصنوعة من عيار 18 أو 21.

وأوضح المغربي أن اختيار العيار يكون من قبل المخطوبين، ويعود الأمر للثقافة والذوق الخاص بهم، على سبيل المثال، أهالي القاهرة ووجه بحري يفضلون عيار 18، بينما الصعيد عيار21: «والاتنين فيهم موديلات جديدة وحلوة بس كل واحد يختار اللي يريحه ويعجبه».

استقرار أسعار الذهب

وأشار عضو شعبة الذهب إلى أن نسبة كبيرة من المجتمع أيضًا خاصة في القاهرة والإسكندرية وبحري، يفضلون شراء الألماس، وأنهى حديثه، مؤكدا أن الوقت الحالي مستقر في الأسعار.