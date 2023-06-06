عاجل.. وزير الأوقاف يتسلم نتيجة مسابقة تعيين ألف عامل مسجد

تسلم الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بالوزارة والتي تمّ الإعلان عنها في عام 2022.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بديوان عام وزارة الأوقاف، لتسلم نتيجة عمال المساجد؛ لتبدأ وزارة الأوقاف إعمال شئونها نحو تسليم العمل وفقًا للإجراءات القانونية واستيفاء المسوغات المطلوبة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقائمين على المسابقة لحسن إدارتها وإنجازها، وتحقيق أهداف الجانبين وتحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

تجدر الإشارة إلى أنَّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن لصالح وزارة الأوقاف عن شغل وظيفة 1000 عامل مسجد للعمل بالوزارة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية يوم 31 يناير 2022م ، وتقدم للمسابقة 196694 متقدمًا، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40741 متقدما، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان في الفترة من 15 أغسطس حتى 4 أكتوبر الماضي 21881 متقدمًا.

من جهته، وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر لوزارة الأوقاف على التعاون المثمر مع الجهاز في إنجاح المسابقة، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير والإسهام في قيادة المجتمع نحو التنوير والتحضر وبناء الوعي الرشيد.

صالح الشيخ: الجدارة والكفاءة السبيل الوحيد لتولي الوظائف العامة

وفيما يتعلق بالمسابقة، قال رئيس الجهاز إنَّ منظومة المسابقات المركزية بالجهاز تم تنفيذها وتحصينها ضد أي تدخل بشري، مع دعمها بآليات التحقق من تطبيق معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في جميع مراحل المنظومة، مشددا على أن الجدارة والكفاءة هي السبيل الوحيد لتولي الوظائف العامة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنَّه في إطار تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية والقانونية فقد تم الاتفاق بين الوزارة والجهاز على حجز نسبة 5% من وظائف المسابقة ليتنافس عليها الأشخاص ذوي الإعاقة دون غيرهم، مع الاحتفاظ بحقهم في التنافس على باقي وظائف المسابقة، إذ نجح 50 من الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المسابقة.

989 شخصا ضمن قائمة المرشحين لشغل وظائف العمال بمسابقة الأوقاف

وأضاف رئيس الجهاز أنَّ قائمة المرشحين لشغل وظائف العمال بلغ عددهم 989، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة حازت على أعلى نسبة، إذ بلغت 12% تليها محافظة قنا بنسبة 10.1% ثم محافظة الغربية بنسبة 8.5% ثم محافظتي المنيا وسوهاج بنسبة 7.8% لكل منهما.

وأكّد وزير الأوقاف، الالتزام الكامل بالشفافية الكاملة في جميع أعمال المسابقة، مشددًا على نشر قائمة الناجحين مع دعوة جميع المواطنين ممن لهم لديهم ما يثبت أن أي شخص ورد اسمه بالقائمة قد خالف شروط المسابقة لاسيما شرط المؤهل أن يتقدم بشكواه إلى مدير مديرية الأوقاف ببطاقة الرقم القومي الخاصة به وبالمستندات الدالة على مخالفة الشخص المخالف لشروط المسابقة، على أن تقوم الوزارة بإعمال شئونها في تحويل المرشح لشغل الوظيفة الوارد اسمه بالكشوف للنيابة العامة إذا ثبت تحايله على أحد شروط المسابقة والخاص بعدم حصول المتقدم لوظيفة (عامل) على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية علما بانه لن يلتفت إلى الشكاوى المجهلة.