الرئيس البرازيلي يعلن خطة وقف إزالة غابات الأمازون بحلول 2030

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خططه للوفاء بتعهداته بوقف إزالة الغابات في الأمازون بحلول عام 2030 وذلك من خلال تعزيز إنفاذ القانون ضد جرائم البيئة في أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم.

وقال الرئيس البرازيلي - حسبما ذكرت قناة «فرانس 24» الإخبارية اليوم الثلاثاء- إنَّ البرازيل، على وجه الخصوص وبفضل غابات الأمازون، لها أهمية كبيرة في التوازن المناخي للكوكب، ومنع إزالة الغابات في الأمازون يساعد أيضا في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

الرئيس البرازيلي: غابات الأمازون لها أهمية كبيرة في التوازن المناخي للكوكب

وذكرت القناة أنَّ الخطة التي تتضمن عدة مئات من الأهداف، تنص على سبيل المثال على الاستيلاء الفوري على نصف المناطق المستغلة بشكل غير قانوني داخل المناطق المحمية، وبحلول عام 2027، سيتمّ ترسيم ثلاثة ملايين هكتار من هذه المناطق المحمية.

تعيين آلاف المحللين لتعزيز المراقبة

وأكّد الرئيس البرازيلي أنَّه سيعين آلاف المحللين لتعزيز المراقبة.

وقد انضمت البرازيل في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى اتفاق مشترك مع أكثر من 140 دولة عام 2021 لوقف إزالة الغابات على مستوى العالم بحلول عام 2030، وقد جعلها الرئيس اليساري، لولا دا سيلفا، الذي تولى منصبه في مطلع يناير الماضي، من أهم أولويات سياسته البيئية.