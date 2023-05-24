9 أسباب تجعل من البرازيل مصدر الوباء القادم.. «السر في الخفافيش»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن اقتراب وباء جديد خلال الفترة المقبلة، ودعت كافة الدول للاستعداد وأخذ التدابير الصحية قبل انتشاره في محاولة لعدم تتكرر مأساة فيروس كورونا من جديد، وحذر العلماء من أن الوباء قد ينشأ من كهف في أعماق الأمازون بدولة البرازيل، إذ يعيش بداخله آلاف الخفافيش.

وفي هذا السياق تكشف «الوطن» عن الأسباب التي تجعل من البرازيل مصدر الوباء الجديد الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية خلال الأيام الماضية

أسباب تجعل البرازيل مصدر الوباء الجديد

- قال خبراء الأوبئة، بأن أهم الأسباب التي قد تجعل البرازيل هي مصدر الوباء الجديد، هو وجود عدد مهول من الخفافيش داخل كهف في غابات الأمازون في البرازيل، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

- تحتل البرازيل المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول في عدد الخفافيش حول العالم من حيث النوع.

- تمتلك البرازيل مساحات أراضٍ واسعة تزيد فرص انتقال العدوى من الخفافيش للبشر بكل سهولة.

- تتخذ آلاف الخفافيش كهوف البرازيل كموطن وسكن لها، وذلك على عمق 1.5 كيلومتر.

- مصدر معظم الأوبئة والفيروسات الفتاكة في العالم خلال الفترة الماضية من الخفافيش.

- كثرة إزالة الأشجار والغابات في المساحات الواسعة بالبرازيل قد تتسبب في إجهاد آلاف الخفافيش، إذ إنها تحمل العديد من الفيروسات.

- نشاط الإنسان المستمر بقطع الأشجار في المناطق القريبة من الكهوف التي تستوطنها الخفافيش، يتسبب في احتمال الاحتكاك المباشر بين البشر و الخفافيش ونقل العدوى بكل سهولة.

- ووفقا لوكالة أنباء «رويترز»، فأن مناطق القفر في البرازيل زادت بنسبة 40% خلال العقدين الماضيين. وهى أعلى بنسبة 2.5% من المناطق المماثلة حول العالم.

- البرازيل غير مجهزة لاكتشاف الأمراض الخطيرة.

تحذيرات بانتشار وباء جديد

ويذكر أن من الممكن انتقال الفيروس من داخل الخفافيش، إلى الإنسان كما حدث سابقا في وباء كورونا، إذ لا تستطيع مناعة الإنسان مقاومة تلك الفيروسات الفتاكة، وفي هذه الحالة يصبح من السهل انتشارها و حدوث وباء جديد.