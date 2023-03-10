شروط مسابقة تعيين عمال مساجد وزارة الأوقاف.. السن والمؤهل والبطاقة

شروط مسابقة تعيين عمال مساجد وزارة الأوقاف أمر بحث عنه الكثيرون، بالتزامن مع استعداد وزارة الأوقاف، لاستقبال طلبات المتقدمين لمسابقة التعاقد مع 1000 عاملا، بدءا من يوم 15مارس الحالي، بشكل إلكتروني من خلال بوابة الوظائف الحكومية، كما أوضحت أن الجهة الوحيدة التي يتم يقدم الشخص من خلالها لمسابقة تعيين عمال المساجد هي رابط بوابة الوظائف الحكومية.

شروط مسابقة تعيين عمال مساجد وزارة الأوقاف

وأكدت وزارة الأوقاف أنه فيما يخص شروط مسابقة تعيين عمال مساجد وزارة الأوقاف بالمحافظات، أن منها المحافظة على المسجد وهو من ضمن مهام العامل والحرص على النظافة الدائمة لجعل المظهر العام للمسجد يتماشى مع المظهر الحضاري، وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأوقاف في مجال نشر الدعوة، لافتة إلةى أنه سجب تحلي العامل بعدة مهارت أساسية، مثل الالتزام، الانضباط، وحسن استغلال الوقت، علاوة على المهارات الفنية وهى التمسك بأخلاقيات العمل والسلوك الحميد.

ووضعت الوزارة شروط مسابقة تعيين عمال مساجد وزارة الأوقاف والأوراق المطلوبة للتقدم في نقاط كما يلي :

- ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما.

- الحصول على مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية عامة، ومؤهل أقل من المتوسط - إعدادية أزهرية.

- إرفاق التقدم بالمستندات المطلوبة الصورة الشخصية.

- بطاقة الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- المؤهل الدراسي.

- إيصال الإيداع البنكي.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

شروط مسابقة تعيين عمال مساجد وزارة الأوقاف

كما أوضحت وزارة الأوقاف أن العدد المطلوب للتعمل هو 1000 عامل، ويتم التقديم بدءا من 15 مارس الحالي، وحتى نهاية شهر مارس يوم 30، مشددة على الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بعد إتمام العملية.

وللتقدم في مسابقة عامل مسجد (تعاقد) اضغط على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=nrNFfWGkPuY6ANnpbiZORQ==