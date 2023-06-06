الغردقة تستضيف مهرجان النحت على البطيخ لتنشيط السياحة

تستعد مدينة الغردقة لمهرجان النحت على البطيخ في دورته الرابعة، يوم الأحد المقبل بمشاركة عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، ويشمل عدة مسابقات متنوعة بغرض تنشيط السياحة في الغردقة، بحضور عدد من وكالات الأنباء العالمية.

مهرجان النحت على البطيخ

وكشف الشيف أحمد جابر منسق عام المهرجان في تصريحات لـ«الوطن»، عن استعدادت مكثفة لمهرجان البطيخ على شواطئ الغردقة باستخدام كميات كبيرة من البطيخ، وتشمل الفعاليات النحت على البطيخ لمدة ساعة وابتكار طبق مقبلات، وتجهيز طبق رئيسي بالبطيخ، وطبق حلو من البطيخ وعمل تورته بالبطيخ. .

مهرجان البطيخ لتنشيط السياحة

وأشار الشيف محمود عبدالصادق مدير المهرجان في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الهدف من مهرجان البطيخ تنشيط السياحة وتبادل الخبرات بين الشيفات، وعمل جذب سياحي على شواطئ الغردقة، لافتًا إلى اشتراك عدد كبير من ممثلي الفنادق والمنتجعات السياحية وحضور آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، ولجنة تحكيم من أفضل الشيفات وخبراء السياحة في مصر وعدد من وكالات الأنباء العالمية.

الغردقة تستضيف عدة فعاليات

في السياق، قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إن السياحة هي القوة الناعمة واللغة التي تقرب الثقافات بين شعوب العالم، لافتاً إلى أن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية هائلة تجعلها تستضيف اي فعاليات.

وأكد «حنفي» أن الغردقة استضافت عدة فاعليات كبرى مثل مسابقات ملكة جمال العالم ومسابقة اختيار أفضل لاعب أفريقي، ومهرجان الجونة ومسابقات رياضية عالمية وبطولات دولية في السباحة الاسكواش والرياضيات المائية.