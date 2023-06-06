وفد «التخطيط» يتفقد قرى حياة كريمة بالفرافرة: تنفيذ 260 مشروعا بـ2.5 مليار جنيه

واصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متابعة توفر معايير مُبادرة «القرية الخضراء»، في القرى المرشحة في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتهدف المُبادرة إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، بالتعاون مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية والبيئية.

خطة التنمية المستدامة

وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة، أنّ إجمالي مشروعات حياة كريمة في مركز الفرافرة يصل إلى 260 مشروعاً تنموياً، تستفيد منها 25 قرية، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أنَّ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، يتضمن تنفيذ 6 محطات معالجة، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 191 كيلومترًا، وفي قطاع الخدمات الصحية، تنفيذ 8 وحدات صحية و9 وحدات إسعاف، وفي مجال تحسين الخدمات التعليمية، إنشاء وتطوير وصيانة 15 مدرسة، فضلاً عن إنشاء وتطوير 18 مركز شباب، و6 مجمعات خدمات زراعية، وفي مجال تطوير خدمات التنمية المحلية تنفيذ 5 مجمعات خدمات حكومية و3 وحدات إطفاء، وكذا تنفيذ 21 برج لتقوية شبكات الاتصالات، وإنشاء وتطوير 5 مكاتب بريد، ورصف طرق رئيسية بأطوال 51 كم.

مشروعات حياة كريمة

وزار وفد وزارة التخطيط بزيارة مشروعات حياة كريمة في قرية اللواء صبيح، وتفقد المركز التكنولوجي بالقرية الذي يضم 7 خدمات (الشهر العقاري، السجل المدني، مكتب بريد، المجلس المحلي والوحدة المحلية، مكتب تموين، وحدة تضامن اجتماعي)، بنسبة إنجاز 100%، وكذا مركز الخدمات الزراعية الذي يضم وحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي وجمعية زراعية، بنسبة إنجاز 100%، إذ بدأ المركز في تقديم خدماته للمواطنين.

محطة تنقية المياه

كما زار الوفد محطة تنقية المياه بقدرة 200 م3/ ساعة بنسبة إنجاز 100%، ومحطة معالجة الصرف الصحي، بطاقة 3000م3/ يوم، بنسبة إنجاز 75%، وملحق بها غابة شجرية على مساحة 78 فدان، ووحدة طب الأسرة بنسبة إنجاز 100%، ومدرسة اللواء صبيح للتعليم الأساسي، بنسبة إنجاز 100%، بعدد 23 فصل (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي)، تستوعب 875 طالب، ومركز شباب القرية ووحدة الإطفاء ومكتب البريد وكشك كتابك بنسبة إنجاز 100%.

وفي إطار الحرص على الاستماع إلى آراء المواطنين في المشروعات المُنفذة ضمن مُبادرة حياة كريمة أو أي مشروعات أو مبادرات ذات أولوية من وجهة نظرهم، عقد وفد الوزارة جلسة تشاورية مع أهالي القرية، بمشاركة نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، وقيادات الوحدات المحلية، وعبر الأهالي خلالها عن عظيم شكرهم وتقديرهم للسيد رئيس الجمهورية والحكومة على جهودهم الجبارة في إحداث قفزة نوعية في الخدمات الأساسية بالقرية، وأكّدوا أن المشروعات والخدمات التي كانوا يطالبون بتوفيرها منذ عشرات السنين، أصبحت الآن واقع على الأرض، وشاهدة على حجم الإنجازات التي تمت في زمن قياسي وفي وقتٍ واحد.

يُشار إلى أنَّ وفد الوزارة يضم أحمد الشيمي ومحمد شريف الحلي، منسقا مُبادرة حياة كريمة بوزارة التخطيط، ومن الشركة المسؤولة المهندس محمد مصطفى، وأحمد الشريف.