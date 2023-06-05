منسق حياة كريمة بالغربية: نفذنا مشروعات بـ4 مليارات جنيه في مركز زفتى

قالت الدكتورة زينب سامي، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية، إن مركز زفتى يشهد 874 مشروعا تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويجرى العمل في 189 مشروعا وتجاوزت نسبة التنفيذ بها 90%.

مشروعات مركز زفتى

وأضافت زينب سامي، في مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة: «تم الانتهاء من 630 مشروعا من إجمالي المشروعات – مذكورة سلفا- بنسبة تنفيذ 100%، وشهد مركز زفتى إقامة 100 مشروع في الصرف الصحي بنسبة تنفيذ كاملة، و129 مشروعا بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 99%».

مشروعات الكهرباء

وتابعت المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية: «تكلفة إجمالي المشروعات المنفذة بمركز زفتى بلغت 4 مليارات جنيه، في ضوء العمل على جميع المحاور التنموية داخل المركز، ولا سيما مشروعات الكهرباء التي تشهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة».