مشروعات مبادرة حياة كريمة في 3 محافظات.. أبزرها القوافل الطبية بالغربية

تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير حول جهود محافظات الغربية والأقصر وأسوان فى تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " والوقوف على أخر المستجدات بها،وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمعدلات تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى بالمحافظات، والتى تهدف إلى تحسين الخدمات العامة للمواطنين من خلال رفع كفاءة الخدمات العامة والبنية الأساسية وإقامة مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل للمواطنين الأولى بالرعاية بالقرى خاصة القرى الفقيرة .

قوافل طبية

وفى محافظة الغربية، انطلقت قافلة طبية مجانية تضم 14 تخصص من أطفال وأسنان، قلب، أوعية دموية، صدر، أطفال، جراحة عامة، نساء وتوليد، نفسية وعصبية، عظام، جلدية، باطنة، أنف وأذن، أسنان مع تقديم علاج مجانى للمرضى، علاوة على انطلاق قافلة بيطرية شملت ندوة تثقيفية عن أهمية التحصينات وكيفية الوقاية من الكلاب لتفادي الإصابة بالسعار.

مبادرة حياة كريمة

وفى محافظة الأقصر، تواصل المحافظة متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف داخل مدينة إسنا، وشملت الجولة من مشروع صرف صحى قرية الدير ، فضلا عن إقامة نقطة إسعاف الدير النموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة، وأعمال تجديد كوبري محطة سكة حديد إسنا‘ وإقامة مجمع خدمات بقرية النجوع لتقديم الخدمات للمواطنين بأحدث التقنيات التكنولوجية وغيرها من المشروعات .

وفى محافظة أسوان تم تسليم 14 مركز شباب بقرى مبادرة حياة كريمة من بين 57 مركز شباب جاهزين للتسليم علاوةعلى مشروعات أخرة متنوعة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.