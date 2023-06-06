وزير الزراعة يبحث مع مسئول «الفاو» سبل التوسع في زراعة القصب بنظام الشتل

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم، «دان جوستافسون»، مستشار المدير العام للفاو في روما، لبحث المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية، بحضور الدكتور عبد الحكيم الواعر مدير المكتب الإقليمي للفاو بالقاهرة.

وخلال الاجتماع أشاد «القصير»، بالتعاون بين وزارة الزراعة والفاو في المشروعات المشتركة، وكذا التعاون الذي تم لإطلاق مبادرة التحول المستدام للأنظمة الغذائية والزراعية FAST خلال مؤتمر المناخ COP27، على أن يتم تقديم الدعم المطلوب لوضع المبادرة على أولويات مؤتمر المناخ المقبل COP 28، كما أكد ضرورة التركيز على قصص النجاح المشترك بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو ونشر هذه التجارب وتعميم تطبيقها في مختلف الدول.

التعاون مع المنظمة الدولية في مجال الإنذار المبكر

ووفقا لبيان صحفي، أشار القصير إلى ضرورة التعاون مع المنظمة الدولية في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر التي تنشأ عن الأحداث المناخية، وكذا التعاون في الرصيد الكربوني من حيث آليات حسابه وتنفيذه واعتماد الشهادات الخاصة به، والتسويق الجيد لزراعة القصب بنظام الشتل والتي تحظي باهتمام الدولة المصرية لتعميم تطبيقها بالتوازي مع تطبيق طرق الري الحديث لترشيد المياه.

وأكد ‏وزير الزراعة أهمية التعاون مع الفاو لدعم مركز الأقصر التنسيقي والذي يهدف إلى تعاون «الجنوب - الجنوب»، لبناء القدرات وتوفير نماذج التنمية الزراعية التي تحقق وضعا اقتصاديا واجتماعيا أفضل للمزارعين وكذا بناء القدرات للأشقاء الأفارقة.

الدور المحوري التاريخي للزراعة المصرية

من جانبه أكد «جوستافسون»، أهمية الدولة المصرية بالنسبة لمنظمة الفاو حيث يعد مكتبها الإقليمي بالقاهرة من أقدم مكاتب المنظمة في المنطقة والذي أنشئ عام 1947 مما يعكس الدور المحوري التاريخي للزراعة المصرية.

كما أعرب عن سعادته البالغة وفخره واعتزازه بزيارة مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي وصفه بالصرح التاريخي وينم عن الأهمية التاريخية للدولة المصرية وقطاعها الزراعي.

‏حضر اللقاء الدكتور نصر الدين الحاج مدير المكتب القطري للفاو بالقاهرة وعن الجانب المصري الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.