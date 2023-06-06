«الفاو» تتوقع زيادة إنتاجية الحبوب في العام الحالي بنسبة 1.0%

كشفت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، عن توقعاتها بانتعاش الإنتاج العالمي للحبوب، وبلوغ المخزونات العالمية مستويات عالية غير مسبوقة.

أوضحت في تقرير لها يتابع مؤشرات أسعار وإنتاج الحبوب عالميا، أن التوقعات المبكرة للموسم، تشير إلى زيادة محتملة بنسبة 1.0% في الإنتاج العالمي للحبوب في عام 2023، إذ سيبلغ 2813 مليون طن، حيث تعتمد الزيادة المتوقعة على مكاسب مرتقبة في إنتاج الذرة والأرزّ والذرة الرفيعة، في حين أن غلة القمح والشعير، قد تنخفض إلى ما دون المستويات التي كانت سجلتها في عام 2022.

وأكدت المنظمة، أن التوقعات الأولية تشير إلى أن استخدام الحبوب في العالم للفترة 2023/2024 يبلغ حاليًا 2806 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 0.9% عن مستوى الفترة 2022/2023، وذلك بسبب زيادة استخدام الحبوب كأعلاف بصورة أساسية، ولا سيما الذرة، يليها النمو في الاستهلاك الغذائي، ولا سيما القمح والأرزّ.

تابعت الهيئة، أنه استنادًا إلى هذه التوقعات الأولية، قد ترتفع المخزونات العالمية من الحبوب للفترة 2023/2024 بنسبة 1.7% فوق مستوياتها الافتتاحية لتبلغ مستوى قياسيًا يوازي 873 مليون طن، في حين أن نسبة المخزون العالمي من الحبوب إلى استخدامها ستنخفض بشكل طفيف إلى 30.4%.

ومن المتوقع للتجارة العالمية بالحبوب خلال موسم التسويق 2023/2024 أن تبلغ 472 مليون طن، أي ما يقرب من مستواها في الفترة 2022/2023، إذ يُتوقع لزيادة الكميات المتداولة تجاريًا من الحبوب الخشنة والأرزّ أن تعوّض عن الانخفاض المتوقع في التجارة العالمية بالقمح.