رئيس مدينة نويبع: حملة لتجميل الشواطئ استعدادا لاستقبال الزوار

قال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة نويبع، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة الاستعداد للموسم الصيفي من أجل تجميل وتطوير الشواطئ التي تستقبل السياح، مشيرًا إلى أن الحملات استهدفت الشواطئ العامة والشواطئ الموجودة بالمخيمات.

وأضاف «عابدين»، أنه سيشارك بنفسه حملات لتنظيف شواطئ الترابين والمزينة في إطار الاستعدادات لاستقبال الزوار في إجازة الصيف وعيد الأضحى المبارك.

لقاء أصحاب المخيمات

وأوضح رئيس مدينة نويبع، أنه عقد اجتماعًا موسعًا مع أصحاب المخيمات السياحية، وجرى عرض خطة الاستعداد للموسم الصيفي، ومناقشة كيفية تطوير وتجميل منطقة الترابين والشواطئ الموجودة لجذب السائحين والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بالمدينة.

وأشار إلى أنه كلف رؤساء الأحياء بضرورة للمتابعة وإزالة أي مخلفات موجودة على الشواطئ العامة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

شواطئ الترابين والمزينة

وقال أن منطقتي المزينة والترابين من أشهر المناطق السياحية بمدينة نويبع، مشيراً إلى أنه جرى القيام بحملات نظافة باستخدام معدات مجلس المدينة لتحميل الشواطئ قبل موسم إجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع أن مدينة نويبع تعتبر من المدن السياحية العامة بجنوب سيناء، وتستقبل سنويا آلاف السياح لقضاء العطلات وسط الطبيعة، مؤكدا أن أعلى نسبة أكسجين موجودة بالمنطقة، وتضم مدينة نويبع عشرات الفنادق والمخيمات السياحية التي تجذب السياح من كل أنحاء العالم.