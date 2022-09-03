أفضل أماكن للخروج في جنوب سيناء 2022.. شواطئ ومحميات طبيعية

محافظة جنوب سيناء، محافظة ساحلية تطل على شواطئ خليجي السويس والعقبة بطول 600 كيلو متر، جغرافية المكان في جنوب سيناء جعلها تتفوق على باقي المحافظات من حيث وجود تنوع كبير في أماكن الخروج والتنزه.

المحافظة تضم 9 مدن

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة متميزة بالنسبة لأماكن الخروج لوجود تنوع في مقومات المحافظة حيث تشتهر بوجود محميات طبيعية وجبال وهضاب، إلى جانب الوديان.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحافظة تضم 9 مدن هي رأس سدر، أبو زنمية، أبو رديس، سانت كاترين، الطور، شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، وكل مدينة تعتبر فسحة مستقلة.

شواطئ رأس سدر والعيون الكبريتية

رأس سدر أقرب مدينة بجنوب سيناء إلى محافظات الوادي والدلتا وهي أول مدينة في جنوب سيناء بالنسبة إلى سياحة اليوم الواحد، تتميز المدينة بوجود مناطق للتنزه بأسعار مخفضة مثل الشواطئ العامة التي تطل على خليج السويس وشارع 306، بالإضافة إلى شارع البنك الذي يمتاز بوجود كل أنواع المحال التجارية والبازارات.

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن هناك العيون الكبريتية التي تعتبر أحد مناطق الاستشفاء وحرارته 80 درجة، إلى جانب وجود وديان لسياحة السفاري.

أفصل أماكن للخروج في طور سيناء

طور سيناء العاصمة وتتميز بوجود شواطئ خلابة وبالمجان مثل الكيلاني، شاطئ النجوم، شاطئ رأس راية، إلى جانب شارع 306 ومقصد العائلة.

أمام منطقة اسلا وعريق فهي وديان تصلح للقيام برحلات سفاري والوصول إلى سانت كاترين، إلى جانب وادي حبران.

محمية رأس محمد ونبق

تضم محافظة جنوب سيناء 5 محميات طبيعية تمثل ثلث مساحة المحافظة وهي محمية رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين، وكلها مناطق فسحة وخروج للسياح والمواطنين طبقا لضوابط المحمية.

وتتميز المحميات بوجود حيوانات وطيور برية، إلى جانب مناطق غوص شهيرة.

بالإضافة إلى مدينة سانت كاترين التي تعتبر مدينة السياحة الدينية الأولى وتكثر بها القمم الجبلية التي تكون مصدرا للخروج مثل قمة جبل موسى.

وهناك ثلاث مدن على خليج العقبة كل مدينة تحتاج وقت طويل للتنزه والفسحة بها لكثرة معالمها وهي دهب، نويبع، طابا.