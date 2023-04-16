أماكن خروجات العيد في محافظة جنوب سيناء.. شواطئ وحدائق ومحميات طبيعية

تتمتع جنوب سيناء بالعديد من المناطق الطبيعية والترفيهية التي يستطيع الأهالي قضاء العطلات فيها مجانا، وتتمثل في الجبال والصحاري والشواطئ والمحميات الطبيعية والتي تعد ضمن أماكن خروجات العيد في محافظة جنوب سيناء.

أماكن خروجات العيد في محافظة جنوب سيناء

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أماكن خروجات العيد في محافظة جنوب سيناء كثيرة، وجميعها بالمجان لأبناء المحافظة، عدا أماكن محدودة برسوم بسيطة.

شواطئ مجانية ضمن أماكن خروجات العيد في جنوب سيناء

وأضاف «فودة» أن أبرز أماكن خروجات العيد في محافظة جنوب سيناء تتمثل في الشواطئ والحدائق والمحميات الطبيعية والوديان والجبال والصحاري، مشيراً إلى أن كل مدينة من مدن المحافظة بها شاطئ عام مفتوح للزوار بالمجان ومزود بخدمات للجمهور، مثل شاطئ رأس سدر وشاطئ أبوزنيمة والشاطئ العام بالطور، وشواطئ دهب، وشاطئ نويبع العام.

وتابع المحافظ أنه كلف رؤساء المدن بالمرور على الشواطئ العامة والقيام بحملات نظافة استعدادا لعيد الفطر، وتوفير منقذ على كل شاطئ لاستقبال الزوار والتأكد من وجود سيارات إسعاف في كل منطقة، موضحا أن شاليهات اليوم الواحد بطور سيناء جاهزة لاستقبال الزوار في عيد الفطر المبارك بسعر رمزي 100 جنيه في اليوم.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الحدائق العامة ضمن أبرز أماكن الخروج للمواطنين وهي بالمجان، حيث يفضل البعض قضاء ساعات بالحدائق بعد الخروج من الشواطئ وخاصة في فترة الليل.

المحميات الطبيعية في جنوب سيناء

وقال محافظ جنوب سيناء إن المحميات الطبيعية الموجودة في مختلف مدن المحافظة تصلح لخروجات العيد في محافظة جنوب سيناء، حيث تفتح أبوابها بالمجان لأبناء المحافظة، وبرسوم محدودة لغير المقيمين بالمحافظة، موضحا أن المحميات معظمها تتمتع بشواطئ ساحرة ومناظر طبيعية، بالإضافة إلى وجود حياة برية غنية بالحيوانات والطيور والأسماك النادرة.

وأوضح «فودة» أن محمية سانت كاترين تتميز بوجود عدة وديان تصلح لخروجات العيد في جنوب سيناء وقضاء الإجازات وسط الطبيعة، وجرى رفع درجة الاستعداد بالمحميات الخمسة في المحافظة وتوفير سيارات إسعاف للتدخل السريع.

تأمين طبي لـ أماكن خروجات العيد في محافظة جنوب سيناء

وقرر محافظ جنوب سيناء، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، توفير سيارات إسعاف في أماكن خروجات العيد في محافظة جنوب سيناء، خاصة التي تستقبل أعداد كبيرة، مثل الشواطئ العامة والحدائق، بالإضافة إلى المناطق الحيوية في شرم الشيخ، مثل السوق التجاري القديم وميدان سوهو سكوير ومنطقة خليج نعمة، وشارع 306 في الطور ورأس سدر، ومقصد العائلة وممشى أهل مصر بالطور، والممشى السياحي في دهب وشرم الشيخ.

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى توفير سيارة إسعاف في كل منطقة لتأمين إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى توفير أطقم طبية بالمستشفيات الحكومية والمراكز الطبية.