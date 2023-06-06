للمرة السادسة.. الصين وروسيا تنفذان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان

نفذت الصين وروسيا، دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وذلك للمرة السادسة منذ عام 2019.

ونقلت قناة «تشانيل نيوز آشيا» في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن وزارة الدفاع الصينية قولها إن هذه الدورية هي جزء من خطة التعاون السنوية بين الجيشين.

زيادة المناورات والتدريبات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها

تأتي هذه الدورية بالتزامن مع زيادة المناورات والتدريبات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأثار النفوذ العسكري المتزايد للصين في المنطقة مخاوف جيرانها وكذلك حلفائهم الغربيين مثل الولايات المتحدة، وقد أجرى خفر السواحل للولايات المتحدة واليابان والفلبين مؤخرا أول مناورة بحرية ثلاثية في بحر الصين الجنوبي.