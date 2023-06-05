عاجل.. مصرع 19 شخصا جراء انهيار جبلي في الصين

لقي 19 شخصا، مصرعهم وأصيب 5 آخرين، جراء حادث انهيار جبلي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، وفقا لما أعلنه مسؤولون اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال السلطات المحلية، إن حادث الانهيار وقع في مدينة لهشان بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين،، فيما هرع أكثر من 600 شخص إلى الموقع للإنقاذ والبحث بمساعدة معدات الإنقاذ المتخصصة.

وتجري السلطات الصينية، التحقيق في سبب انهيار الجبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.