بكين: مبادرة الصين للأمن العالمي تسهم في معالجة تحديات دولية

أكد عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الوطني الصيني، لي شانج فو، اليوم الأحد، أن مبادرة الأمن العالمي، التي اقترحها الرئيس الصيني، شي جين بينج، تسهم في معالجة تحديات الأمن الدولي، مشيراً إلى أنها تدعو إلى أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام.

مسار التنمية

جاء ذلك خلال كلمة وزير الدفاع الصيني أمام «حوار شانجريلا الـ20»، المنعقد في سنغافورة، موضحاً أن الصين نجحت في شق «مسار صيني النمط» نحو التحديث، الأمر الذي ضخ قوة دافعة قوية نحو تعزيز التنمية المشتركة، وقدم إسهامات كبيرة لحماية السلام العالمي، ولعب دوراً إيجابياً في تحسين الحوكمة العالمية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

التعامل مع جميع الأطراف

كما أعرب الوزير الصيني عن استعداد بكين للعمل مع جميع الأطراف، لتعزيز الالتزام تجاه مجتمع مصير مشترك في منطقة «آسيا والباسيفيك»، وتعزيز التنمية السليمة للتعاون الأمني الإقليمي، والسعي إلى بناء هيكل مفتوح وشامل وشفاف ومنصف للتعاون الأمني الإقليمي.

وشدد وزير الدفاع الصيني على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأن كيفية حل قضية تايوان مسألة يقررها الصينيون، إذ أنها لا تتحمل أي تدخل من أي قوى خارجية، لافتاً إلى محافظة بلاده بكل حزم على السيادة الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.