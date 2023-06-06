غرق شاب في ترعة المحمودية أمام قرية نظير بالبحيرة

غرق شاب داخل ترعة المحمودية، أمام قرية نظير التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى باللمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث

إخطار بغرق شاب في البحيرة

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة اللواء أحمد خلف إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد باستقبال مستشفى كفر الدوار العام جثة شاب في العقد الثالث من العمر، إثر غرقه اسفكسيا داخل ترعة المحمودية أمام قرية نظير بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة وحرر محضر بالواقعة.

انتشال جثة الشاب الغريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى «عمر أحمد حامد»، 27 سنة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الغرق.