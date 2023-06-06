ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تشهده الأنحاء كافة اليوم الثلاثاء، ويستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض خماسيني، يصاحبه عاصفة ترابية في عدد من المناطق، ومع ارتفاع درجات الحرارة تتعرض السيارات لكثير من الضرر، ويزيد عند تعرض السيارات لأشعة الشمس المباشرة، ما يجعل مستخدميها يبحثون عن 5 طرق للحفاظ على السيارة من أشعة الشمس في فصل الصيف.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة في كثير من الأحيان إلى تعرض موتور السيارة للتلف حال استخدام السيارة دون اتخاذ الحذر أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو تعرضها لأشعة الشمس لفترات طويلة، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير 5 طرق للحفاظ علي السيارة من أشعة الشمس في فصل الصيف، وفق خبير السيارات طارق عادل، كما يلي.

5 طرق للحفاظ علي السيارة من أشعة الشمس في فصل الصيف

أوضح طارق عادل، خبير السيارات، أنّ تعرض السيارة للشمس لفترات طويلة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة قد يعرض السيارة للتلف، ولكن هناك 5 طرق للحفاظ على السيارة من أشعة الشمس في فصل الصيف.

1- يجب أن يحرص مالك السيارة على وضع عازل لأشعة الشمس على الزجاج الخاص بالسيارة، لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة حال ركنها في مكان مكشوف.

2- عند تعرض السيارة لفترات طويلة لأشعة الشمس أثناء ركنها، لا يجب تشغيل التكييف بعد تشغيل المحرك الخاص بالسيارة مباشرة، حيث يعمل على تقليل كفاءة التبريد، خاصة أنّ السائل يكون تحت تأثير الحرارة العالية.

3- بعد تشغيل المحرك الخاص بالسيارة وقبل التحرك بها على الطريق، يجب فحص إطارات السيارات لدى أقرب ميكانيكي للتأكد من سلامتها.

4- يجب فحص نظام التبريد الخاص بالسيارة باستمرار، والتأكد من كفاءة نظام التبريد وفحص الفلاتر وتنظيفها.

5- يجب أن يحرص مالك السيارة على تغيير الزيت الخاص بالمحرك المحرك عدة مرات خلال فترة الصيف، لتجنب تلف المحرك خاصة في موجات الحرارة الشديدة.