حالة الطقس غدا.. أمطار رعدية ورياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

ولفتت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وجنوب سيناء، غير مثيرة للرمال والأتربة، في حالة الطقس غدا الثلاثاء.

أمطار رعدية على جنوب البلاد

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى تكاثر السحب العالية والمتوسطة، يصاحبها أمطار خفيفة ورعدية احيانا بفرص تتجاوز 20% على عدد من محافظات ومدن جنوب الصعيد، وفقا للصور الأخيرة التي كشفت عنها الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة المتوقعة فى طقس غدا

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 6-6-2023 على محافظات الجمهورية، فجاءت كما يلي.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 27.

درجات الحرارة الأربعاء المقبل الموافق 7-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29.