موعد ارتفاع درجات الحرارة لذروتها الأسبوع الحالي.. احذر التعرض للشمس

عواصف ترابية وارتفاع في درجات الحرارة شهدته كل الأنحاء على مدار الأسبوع الماضي، إذ تُعد هذه الظواهر من سمات فصل الربيع الأساسية، إذ تتسبب التوزيعات والمنخفضات الجوية في تقلبات حالة الطقس خلال تلك الفترة من كل عام، وبعد تحذيرات الهيئة العامة العامة للأرصاد الجوية من تكرار العواصف الجوية، يتساءل المواطنون عن موعد ارتفاع درجات الحرارة إلى ذروتها على مدار الأسبوع الحالي.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بياناتها موعد ارتفاع درجات الحرارة إلى ذروتها الأسبوع الحالي، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الحالي

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية هذا الأسبوع بمقدار درجة أو درجتين مئوية، إذ تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو، لتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 درجة للعظمى و 25 درجة للصغرى، بينما يسجل جنوب الصعيد 44 درجة للعظمى و31 درجة للصغرى.

وتصل درجات الحرارة إلى ذروة الارتفاع هذا الأسبوع يومي الخميس، إذ تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى، فيما يسجل جنوب الصعيد 45 درجة للعظمى و31 درجة للصغرى، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على مدار يوم الجمعة، لتسجل القاهرة والوجه البحري 36 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، بينما يسجل جنوب الصعيد 45 درجة للعظمى و 29 درجة للصغرى.