مدير مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا: يجب الاستفادة من دور مصر بالقارة السمراء

قال الدكتور جون كاسيه، مدير عام مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، «يجب أن نشكر مصر على دورها الأفريقي، فمصر تعمل على اتحادنا جميعا وتشجيع استخدام التكنولوجيا، لذا نحن نؤمن بالمجهودات المصرية وبإمكانياتنا، ويجب أن نستفيد من دور مصر في أفريقيا وسنحاول أن نعطي جميع الاحتياجات الضرورية من أجل التحديث التجاري في هذا المجال الطبي».

نجحنا في مواجهة كورونا عبر اتحادانا معا

وأضاف «كاسيه» خلال كلمته في انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ فيروس كورونا حصد المزيد من الأرواح، لكننا نجحنا في مواجهته من خلال التضامن سويا، ومن خلال اتحاد العالم بشكل متسارع لمواجهة التحديات.

نحن في حاجة لاستخدام الأدوية بصورة آلية لمواجهة الأمراض

واستكمل: «نحن في حاجة لاستخدام الأدوية بصورة آلية في القارة الأفريقية، وهذا سيؤدي إلى نتائج إيجابية في مواجهة الأمراض المقبلة، وهذه القدرة ليست فقط بالنسبة للقاحات ولكن تشريحها وتصنيفها أيضًا».

وتابع مدير عام مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا: «نرى أن المؤتمرات الطبية الأفريقية لها دور مهم في القارة السمراء، وتعتبر هذه فترة مهمة للغاية في تنمية القطاع الطبي والتكنولوجيا واللقاحات من أجل توجيه المجهودات لتوجيه العرب أيضًا».