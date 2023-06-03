حالات يجب ارتداء الكمامة فيها منها العاصفة الترابية.. «مش لازم كورونا»

يعتقد الكثير من المواطنين أن ارتداء الكمامات مرتبط فقط بانتشار فيروس كورونا، وأنها أصبحت الآن ليست من الضروريات بعد انتهاء الوباء في مصر، إلا أن أهميتها كبيرة للغاية كونها تحافظ على صحة الإنسان من الفيروسات الأخرى.

وباء فيروس كورونا ما زال مستمرا

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن هناك اعتقاد زائف عند البعض بانحسار وباء كورونا، ولكن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الوباء ما زال مستمرا، حيث أصيب بفيروس كورونا «كوفيد -19» 299 ألفا و709 أشخاص في العالم الأسبوع الماضى، وقتل 1420 فى كل العالم.

يجب ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات

وتابع أنه يجب على أي شخص ارتداء الكمامة عند استخدام وسائل النقل العامة أو التسوق في المتاجر أو في عيادة الطبيب، بالإضافة إلى تدابير الحماية الأخرى مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

أهمية استخدام الكمامة

وواصل أن الكمامة الطبية غير المستخدمة من قبل والمكونة من ثلاث طبقات قادرة على تصفية نحو ثلاثة أرباع الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء، بينما تصل النسبة إلى 25 % بعد استخدامها.

وشدد على أن إعادة تعقيم أو غسل الكمامات الطبية مرة أخرى بعد استخدامها مرفوض، إذ تتحول الكمامة إلى وسيلة لنقل العدوى و تربة فيروسية خصبة للإصابة بنحو 200 فيروس إضافة لفيروسات اورونا.

عدم ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات

وحذر الدكتور مجدى بدران من الاستمرار فى ارتداء الكمامة أكثر من أربعة ساعات وأنه خطأ جسيم، ويحب اعتبارها ملوثة وربما تكون قاتلة لحاملها أو لمن حوله، أما الكمامة القماش تستخدم مرة واحدة بعد غسلها بالماء الساخن والصابون وتطهيرها، ولا يعاد استخدامها إلا بعد إعادة الغسل والتطهير.

وتوجد فوائد عديدة لارتداء الكمامة منها المساعدة على منع استنشاق جزيئات الفيروسات التنفسية، وتمنع مسببات الحساسية الموجودة في الهواء مثل الأتربة والرمال وحبوب اللقاح، خاصةً مع العاصفة الترابية، من الدخول إلى الأنف والحلق والرئتين والتسبب في تفاعلات الحساسية، كما أنها تحمي فيروسات الجهاز التنفسي الشائعة، وأهمها:

1- فيروسات كورونا المسببة لنزلات البرد

2- الإنفلونزا

3- نظير الإنفلونزا

4- فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

5- فيروسات الأنف

6- فيروسات نزلات البرد التي تبلغ نحو 200 نوع.

7- متحورات كورونا المسببة لمرض كوفيد-19.