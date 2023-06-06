«زيدان»: نجحنا في توطين الصناعات الطبية.. وأصبحنا ننتج كل المستلزمات

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن توطين الصناعة كانت توصية من الرئيس السيسي منذ عام 2015، ويجري العمل عليها الآن مشيرًا إلى أنه في عام 2016 كان عدد الشركات المصرية التي لها جودة ممارسات الهيئة 4 شركات، والآن في كل القطاعات الصناعية الطبية أصبح لدينا عدد كبير وننتج كل المستلزمات تقريبا، وصناعة الأجهزة الطبية تتم بنسب كبيرة وجاري تطويرها، حيث يجري صناعة ترابيزات العمليات محليا بنسبة 30%، وأجهزة حضانات الأطفال 10% وأجهزة تعقيم مركزي 10%، وأجهزة تنفس صناعي وآلات جراحية.

وشرح رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، أن مشتقات الدم يجري توطينها ضمن توطين الصناعات البيولوجية والتي تحتاج تكنولوجيا مرتفعة، وأصبحت متوفرة الآن أدوية مضادة للتجلط، وأدوية أورام بنسبة 15%، وخراطيش أنسولين بنسبة 30%، ومن أهم صناعات تم توطينها هي مشتقات الدم، ففي عام 2014 وجه الرئيس السيسي بتوطين الصناعة لتلبية احتياجات مصر وأفريقيا، واليوم أول إنتاج لها بالتعاون مع شركات أجنبية وخلال عام سيكون هناك نسبة 100% مشتقات الدم المصنعة من البلازما المصرية.