14 هدفا لمنظومة النظافة الجديدة في المحافظات.. تعرف عليها

تبنت الحكومة منظومة النظافة الجديدة لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة والحد من شكاوى المواطنين واستعادة الوجه الحضاري للشوارع والميادين والقضاء على السلبيات وتراكمات القمامة لنيل رضا المواطن.

ويتم التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة وجهات أخرى من أجل نجاح منظومة النظافة بالمحافظات، ومن أبرز الأهداف التي تستهدف منظومة النظافة الجديدة تحقيقها وفق تقرير وزارة التنمية المحلية ما يلي:

- تحسين مستوى النظافة في جميع المحافظات ليشعر المواطن بالرضا.

- رفع ملايين الأطنان من المخلفات بطريقة آمنة وصحية والتعامل مع التراكمات التاريخية.

- العمل على سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الآمنة.

- وضع حلولا سريعة لتشغيل مواقع تدوير ومعالجة المخلفات للاستفادة من المخلفات في السماد عضوي، والوقود البديل.

- تشجيع الفرص الاستثمارية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل في المنظومة.

- القضاء على المقالب العشوائية والمكشوفة، والقضاء نهائياً على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات داخل نطاق الخدمة.

الجمع السكنى والتجاري

-تحقيق النظافة الشوارع بمختلف أنواعها وفئاتها بنسبة 100 %.

- رفع كفاءة الجمع السكنى والتجاري بشكل تدريجي بحيث تصل إلى 100%.

- رفع المخلفات الناتجة عن القصور في أعمال الجمع ونقلها إلى الأماكن المخصصة.

- تقديم برامج التوعية لرفع الوعي البيئي العام وسوء السلوكيات في التعامل مع المخلفات.

مواجهة تلوث البيئة

- الحد من التلوث البيئي الناتج عن الإدارة غير السليمة للمخلفات.

- منع التدهور الصحي الناتج عن التلوث البيئي، وخلق فرص عمل للشباب وتحسين الحالة الاجتماعية.

- تحقيق الاستفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

-التنسيق بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في إطار منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة من أجل نجاح منظومة النظافة.