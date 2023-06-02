11 إجراء من «التنمية المحلية» لمواجهة الطقس السيئ.. التعامل السريع مع الطوارئ

أكدت وزارة التنمية المحلية على المحافظات استمرار درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ والرياح بالإضافة إلى الأمطار حيث يتم التنسيق مع الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس أولا بأول، وتقوم غرفة عمليات الوزارة برصد التقلبات، وتلقى تقارير دورية بهذا الشأن للتعامل مع أي طارئ، ونستعرض أهم الإجراءات في السطور التالية:

- مراجعة اللوحات لإعلانية الموجودة بالشوارع والمياديين، والتأكد من سلامتها لتفادي أي كوارث في ظل العواصف الحالية.

تسيير الحركة المرورية

- التنسيق مع المرور لتحديد المسارات في ظل أي طارئ بسبب الطقس.

- مناشدة المواطنين بالابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي.

- التنبيه على قائدي السيارات تهدئة السرعة والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية فى ظل حالة الطقس.

- التعامل السريع من جانب المحافظات والجهات المختصة مع أي طارئ.

مراجعة أعمدة الإنارة

- مراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع من جانب شركات الكهرباء والوحدات المحلية.

- التعامل الفورى مع أى أشجار أو أى شيئ يتسبب فى إعاقة حركة المارة.

- التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين وتلقى أى شكاوى عبر غرف عمليات المحافظات ووزارة التنمية المحلية ومبادرة صوتك مسموع.

- الاستعدادات اللازمة من قبل مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل مع أي طوارئ وسقوط أمطار.

- استمرار رفع درجة الاستعدادبالمحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس.

- المتابعة الفورية الميدانية للوضع المحافظات والتعامل الفوري مع أي مستجدات.