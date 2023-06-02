«التنمية المحلية»: 10.5 مليار جنيه استثمارات لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ،نيلس ميورو، نائب رئيس مجلس المياه بإقليم برابنت دلتا وعدد من المسئولين بالمجلس شريك اتحاد البلديات الهولندية VNG International في تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر، وذلك بحضور السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدى هولندا وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، وخلال اللقاء أكد الوزير تخصيص استثمارات تقدر بنحو 10.5 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية الموجهة للصعيد.

وعرض نائب رئيس مجلس المياه أهم الأدوار التي يقوم بها مجلس مياه برابنت دلتا في مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر الذي ينفذ بالتعاون بين اتحاد البلديات الهولندية VNG International ووزارات التنمية المحلية والإسكان بمصر خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى أبريل 2024 ، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يهدف بشكل عام إلي تحسين استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة المصرية، خاصة في إطار جهود الحكومة المصرية بعد ضخ استثمارات من خلال المبادرة الرئاسية حياه كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مشروعات البنية التحتية على المستوى المحلي، والتي من شأنها تحسين الخدمات المحلية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ، ويتم تنفيذه في أربع محافظات في صعيد مصر هي قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.

المشروعات القومية

وأكد اللواء هشام آمنة أن الدولة المصرية تحرص على الاستفادة من كل نقطة مياه لديها وتعمل على الحفاظ على المياه في ظل تحديات ندرة المياه ووصول نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً إلى نصف خط حد الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والمحسمة والحمام والتحول إلى نظام الري الحديث والمشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف وغيرها من المشروعات التي نفذتها الحكومة على مدار الثماني سنوات الماضية بتكلفة مئات المليارات من الجنيهات.

ضخ استثمارات

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الدولة المصرية قامت بضخ استثمارات غير مسبوقة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين فضلاً عن استثمارات المشروعات القومية سواء من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو برنامج تنمية الصعيد والتي استهدفت تحسين نوعية حياة المواطنين على المستوى المحلي من خلال مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات المحلية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

برنامج التنمية المحلية بالصعيد

وأوضح آمنة أنه تم التركيز على ضخ هذه الاستثمارات في المناطق المتأخرة تنموياً، حيث أن منطقة الصعيد تضم المحافظات والمناطق الريفية الأقل نموًا في مصر، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد عمل على ضخ استثمارات تقدر بنحو 10.5 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية الموجهة للتنمية الاجتماعية من بينها ما يزيد عن 2.7 مليار جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن توفر مياه شرب نظيفة أصبح مصدر قلق متزايد وأكثر إلحاحًا عالمياً، وغالبًا ما يصعب جعل الاستثمارات الرئيسية في معالجة المياه مجدية اقتصاديًا ويتشارك الجانب المصري والهولندي في الحاجة المستمرة لتحسين تقديم الخدمات وجودة المياه وتقليل الفاقد من المياه كما يتشاركان تحديات تأثيرات تغير المناخ على المياه.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية ضمان استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مصر لافتاً إلى أن أنشطة مشروع استدامة مياه الشرب والصحي في صعيد مصر جاءت ملبية لهذه الحاجة الملحة ويلعب دوراً حيوياً في تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد وعلى رأسها: الاستدامة البيئية، والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة المؤسسية.

وبيّن أن تحسين استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة المصرية مرهون بعدة عوامل علي رأسها ضمان تضافر جهود جميع الفاعلين علي المستويات المركزية والمحلية، مشيراً إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال عدة مسارات تتوافق جميعها مع توجهات الحكومة المصرية أهمها، التركيز علي تحسين نظم التخطيط وإدارة الأصول علي المستوي المحلي وزيادة التنسيق في عدد من الجوانب التشغيلية مثل فقد المياه وكفاءة استخدام الطاقة، والتركيز علي إشراك المواطنين والتواصل بين أصحاب المصلحة حتي يمكن للمواطنين التعبير عن الشكاوى والاحتياجات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والاستجابة لها من خلال نظام منظم وفعال.

أفضل نموذج

وأكد وزير التنمية المحلية علي أن تطبيق الآليات والممارسات بشكل تجريبي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أربع محافظات الخاصة بالمشروع تستهدف بالأساس الوصول إلي أفضل نموذج يمكن تعميمه علي مستوي المحافظات مضيفاً إنه في مجال تحسين نظم إدارة الشكاوى لخدمات المياه والصرف الصحي جاري الاستفادة من آليات تقييم منظومة الشكاوى الحالية وإعادة هندسة العمليات لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تطبيقها في نطاق عمل المشروع في القطاعات الأخرى والربط بين مخرجات المشروع ومبادرة «صوتك مسموع»، التي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية لضمان لتلبية مطالب المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وعلي النحو الأمثل.