وزير الصحة: 965 مشروع بنية تحتية في القطاع بتكلفة 91 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن النهوض بالقطاع الصحي بدأ بإنشاء بنية تحتية ومستشفيات ومراكز صحية متقدمة في كل المحافظات؛ من أجل العدالة الاجتماعية وتم الاهتمام بكل ما ينظم ويعظم ويعمل في هذه المنظومة وهو القطاع الطبي والفنيين والخدمات الصحية المقدمة، لافتًا إلى أن هناك 965 مشروع بنية تحتية بتكلفة 91 مليار جنيه.

وشرح وزير الصحة والسكان، خلال حفل انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، أن بعض المستشفيات تعاني ولكن جار العمل عليها بدعم من القيادة السياسية، والعالم يشهد لمصر بحجم التطوير الذي تم بالقطاع الطبي، إذ يوجد اهتمام بالمنشأ والخدمات الطبية، وجار التطوير لكل المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي صدق على مشروع ضخم خاص بتطوير الرعاية الأساسية ووحداتها على مستوى الجمهورية 5436 وحدة على مستوى الجمهورية من خلال حياة كريمة والمشروعات الأخرى، والتي تقدم فيها كافة الرعاية الصحية لكل أفراد الصحة وجاري الانتهاء منهم جميعا عام 2024.