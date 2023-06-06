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السيسي: نحتفل خلال أسابيع قليلة بخلو مصر من فيروس سي

كتب:

نرمين عفيفي
12:21 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر ستحتفل خلال أسابيع قليلة، بخلوها من فيروس سي طبقا لمعايير الصحة العالمية، لافتا إلى أهمية المبادرات الصحية، ودورها في تحقيق إنجازات على مستوى صحة المصريين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، اليوم، أنّ الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التحديات المصرية، مشيرا إلى أنّ مبادرة القضاء على فيروس سي استهدفت استئصال المرض الذي أثر سلبا على كثير من المصريين.

 

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