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الرئيس السيسي يقدم التعازي لأسرة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين

كتب:

محمد أبو عمرة
12:23 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، الذي وافته المنية أمس.

وذكرت رئاسة جمهورية مصر العربية: «لقد كان للفقيد قامةً طبيةً ورمزاً للعمل الدؤوب والتفاني ودماثة الخلق، وقدم إسهامات مخلصة في خدمة وطنه طوال فترة عمله للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين».

 

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.