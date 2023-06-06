السيسي يشكر المجتمع المدني على التبرع بـ4 مليارات جنيه لمبادرة قوائم الانتظار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه عندما تمّ عرض مبادرة قوائم الانتظار عليه منذ 4 سنوات تقريبًا كان الحديث عن 12 ألف إجراء طبي، بينما اليوم الحديث يدور حول 1.9 مليون إجراء طبي خلال 4 سنوات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، أنَّ الرقم الذي كان موجودًا لتغطية هذه القوائم كان 20 مليار جنيه بواقع 15 مليار جنيه من الدولة، موجهًا الشكر لمنظمات المجتمع المدني والهيئات التي قدمت تبرعات قيمتها 4 مليارات جنيه لتحقيق تغطية الـ20 مليار جنيه الخاصة بقوائم الانتظار، متابعًا أنَّ «المبادرات أفكار تحاول حل تحديات صعبة لكي تحسن من حياة الناس من منظور صحي».

ونعى الرئيس السيسي الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة السابق، الذي توفي أمس، قائلًا: «عزائي له ولأسرته في هذا المصاب، كان له إسهامًا كبيرًا في وجوده معنا في وزارة الصحة، اسمحولي أعزيه باسمي واسمكم ولأسرته».