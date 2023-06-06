وزير الصحة: إنشاء مدينتين طبيتين في الإسكندرية للعلاج النفسي ورعاية المسنين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ الدولة مستمرة في تطوير المنشآت الصحية لتحسين الخدمات المقدّمة إلى المواطنين، مشيرا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدّق على تطوير بعض المنشآت الصحية لتكون أماكن ارتكاز في جميع المحافظات، ومنها معهد ناصر الذي بدأ العمل في على قدمٍ وساق، ليصبح قبلة الشرق الأوسط لتقديم رعاية طبية وصحية متميزة، بطاقة استيعابية 1600 سرير و45 غرفة عمليات.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ تطوير معهد ناصر سيستغرق عامين، بتكلفة 8.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنّ الرئيس السيسي صدّق على إنشاء معهد قلب قومي جديد شرق القاهرة، لاستيعاب الزيادة في المرض.

وتابع وزير الصحة، أنّ مصر مهتمة بالأمراض النفسية وطبّ المسنين، حيث صدّق الرئيس السيسي، على إنشاء مدينتين طبيتين في برج العرب بتكلفة 5 مليارات جنيه للمدينة الواحدة، لعلاج الإدمان والأمراض النفسية ورعاية المسنين، مشيرا إلى استمرار الدولة في تطوير المنشآت الطبية التي تقادمت منذ 60 عاما.

وأشار عبدالغفار، إلى أنّ الخدمات الصحية بها شقيّن، الأول خطة سريعة مثل المبادرات الصحية الرئاسية التي وصل عددها إلى 14 مبادرة بتخصصات مختلفة، كلّفت الدولة 32 مليار جنيه، وقدّمت خدمات لـ92 مليون مواطن، وتعاملت مع أمرض كانت تؤرق حياة وأجسام المصريين.

وأوضح وزير الصحة، أنّ الخدمات الطبية التي قدّمتها المبادرات الصحية، شملت الكشف والمتابعة وتقديم العلاج، لافتا إلى أنّ نسبة الإصابة بفيروس سي انخفضت إلى 92%، بعد أن كانت مصر أكبر دولة على مستوى العالم في معدل الإصابات.