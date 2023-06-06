إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من محافظ الإقليم، وذلك عقب الانتهاء من رصد وتصحيح أوراق الإجابات على مدار أسبوعين.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية بالاسم ورقم الجلوس، ترصدها «الوطن» من خلال هذا التقرير، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، بعد أن أعلنتها مديرية التربية والتعليم، ويمكن الحصول عليها بعد الدخول علي هذا الرابط هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتم إعلانها عبر الموقع الرسمي، حيث يستطيع الطالب معرفة درجاته في كل مادة من المواد وهي اللغة العربية والإنجليزية، والجبر، والهندسة، و الرياضيات، العلوم، والدراسات، والمجموع الكلي للطالب، وكذلك يمكنه معرفة درجات المواد التي لا تضاف للمجموع.