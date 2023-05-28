رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في المحافظات.. 4 خطوات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في المحافظات، ضمن خدماتها للطلاب، إذ أصبح متاحًا أمام الطلاب الدخول إلى رابط موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم واختيار منصة النتائج وتحديد المحافظة، ثم كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على «عرض النتيجة»، وستظهر فور اعتمادها من دواوين عموم المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في المحافظات

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في المحافظات، للحصول على نتيجة الامتحانات العام الدراسي 2023 بخطوات بسيطة، ويمكن للطالب الوصول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الامتحانات 2023 في جميع المحافظات من هنا.

خطوات لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في المحافظات

ومن خلال 4 خطوات يمكن الدخول عبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في المحافظات وهي كالتالي:

1 ــ الذهاب إلى موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا.

2 ــ اختيار منصة النتائج والتي ستظهر عبر الرابط التالي هنا.

3 ــ تحديد المحافظة من القائمة الموجودة، حيث إن المحافظات في القائمة هي المحافظات التي قامت بإعتماد وإعلان نتيجتها وجارى ظهور باقي المحافظات تباعاً

4 ــ كتابة رقم الجلوس والضغط على كلمة عرض النتيجة والتي ستظهر فور إعتمادها في المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في المحافظات وموعد الإعلان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد نتائج الامتحانات الترم الثاني سيكون عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، للصفوف ومراحل التعليم الأساسي في جميع المحافظات، وذلك على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في المحافظات الذي اتاحته الوزارة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ومن المقرر أيضًا أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، منها القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والغربية، والمنيا، والمنوفية، والشرقية، والدقهلية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، وأسيوط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، والأقصر، وغيرها من المحافظات المصرية، فور اعتمادها من محافظ كل محافظة.