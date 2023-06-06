وزير الصحة: إصدار 3.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ9 أشهر ماضية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنَّ قوائم الانتظار شهدت 11 إجراءً متقدمًا كلفت الدولة المصرية خلال الـ3 سنوات الماضية 15 مليار جنيه، إذ يجرى دعم المبادرة بالإمكانيات اللازمة، موضحًا أنَّ معدل استخدام العملة الأجنبية بالقطاع الطبي 80%، والجزء الدولاري بها يمثل 80% من التكلفة، شارحًا أنَّه خلال 9 أشهر ماضية تمّ إصدار 3.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 15 مليار جنيه وتصل لـ20 مليار جنيه مع ارتفاع الأسعار.

وأضاف وزير الصحة، خلال حفل انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، أنَّ كل هذا يدل على اهتمام الدولة المصرية بدعم الصحة، وهناك مؤشرات أداء عالمية سواء بانخفاض معدل انتشار بعض الأمراض، وهو ما تمّ رصده عالميا ومحليًا، مثل السيطرة على سرطان الثدي، والذي يتمّ علاجه بالمراحل الأولى، و29% فقط من يتمّ اكتشافهم في مراحل متأخرة.

وتابع وزير الصحة أنَّ هناك مؤشرات عالمية نقيس بها التطور بالمجال الصحي، إذ أن منظومة التأمين الطبي الشامل بدأ بـ6 محافظات وجار الدخول في المحافظات كثيفة السكان قريبًا، كما توفر مبادرة حياة كريمة الكثير من الاحتياجات الصحية.