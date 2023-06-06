حوادث قطارات الهند الأكثر دموية في العالم.. تعرف على الأسباب

تصل حوادث القطارات في الهند إلى أعلى مستوى، حيث تتعرض البلاد لحوادث دموية كل عام، إذ توفي نحو 288 شخصا وأصيب أكثر من 900 آخرين، جراء تصادم 3 قطارات خلال الأيام الماضية، وهى أكثر حوادث القطارات المأساوية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 20 عاماً.

حوادث قطارات الهند

وبحسب صحيفة «ذا تايمز أوف أينديا»، فإن قطار «كوروماندا اكسبريس» الذي يربط بين كالكوتا ومادراس أعطي الضوء الأخضر ليسير على السكة الرئيسية لكن ما غير مساره بشكل مفاجئ بسبب خطأ بشري إلى مسار كان يستخدمه قطار للشحن، وبعد هذا الحادث المأساوى أصبحت الهند في المرتبة 11 في عدد الوفيات، كما أنها عرفت بحوادث القطار الأكثر دموية.

وفي هذا السياق ترصد «الوطن» أبرز الأسباب التي جعلت حوادث قطارات الهند الأكثر دموية في العالم، وهي كالتالي

الأسباب التي جعلت حوادث قطارات الهند الأكثر دموية في العالم

سكك حديد الهند تعتبر من أقدم السكك في العالم إذ يعود تاريخها لعام 1853

ووفقا لشبكة «سكاي نيوز العربية»، تقل السكك الحديدية في الهند نحو 25 مليون مواطن بشكل يومي، بالإضافة إلى حمل بضائع يصل وزنها إلى مليوني طن يوميا.

يصل امتداد السكة الحديد الى 65 ألف كيلو حول البلاد.

ضعف البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية وقلة عمليات الصيانة، التي لا تتناسب مع كثرة الاستخدام اليومى من قبل المواطنين.

ضعف الأنظمة المحركة لجميع القطارات في الهند، إذ تتحكم السلطات في حركة نحو 10 آلاف قطار بطريقة رقمية بها العديد من الأخطاء.

الازدحام السكاني عسرت عمليات الإحلال والتجديد الخاصة بالقطارات، مع قلة الوعي لدى المواطنين.

سيو القطارات وسط المدن والأسواق والغابات، التي تكثر بها الحيوانات، وتلك المسارات غير آمنة

الحكومة الهندية هي المسؤولة عن السكك الحديدية بشكل كامل، والقطاع الخاص لا يقدّم مقترحات لتطويرها