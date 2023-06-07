حوادث في 24 ساعة: مقتل سائقين بقنا.. وضبط عصابة سرقة السيارات بالمنيا

استطاعت وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها الأمنية، في كشف ملابسات وغموض العشرات من القضايا والجرائم على مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي كشفتها وزارة الداخلية من خلال بيانات رسمية على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

مقتل سائقين في قنا بعد استدراجهم بإعلان بيع سيارة

في محافظة قنا، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثتين لاثنين من السائقين وهما مقيمان في محافظتي أسيوط والقليوبية، كانا مصابين بأعيرة نارية في أماكن متفرقة بالجسم في أحد الطرق.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن من وراء تلك الجريمة هما 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية سابقة، تمكنت من القبض على 4 أشخاص منهم، واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة بغرض سرقة أموال المجني عليهما، بعدما استدرجوهم عن طريق إعلان لبيع سيارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعندما تقابلوا في المكان المحدد أطلقوا الأعيرة النارية عليهم وإنهاء حياتهما، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عصابة سرقة بطاريات السيارات في المنيا

وفي محافظة المنيا، استطاعت الأجهزة الأمنية في القبض على 3 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة بطاريات السيارات، واتضح من خلال التحريات أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة.

واعترف المتهمين أمام جهات التحقيق بارتكاب وقائع السرقة من خلال أسلوب «قطع وتوصيل الأسلاك»، وأنهم ارتكبوا نفس الأسلوب في السرقة عدد 15 واقعة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهم أثناء القبض عليهم على عدد 15 بطارية سيارة، وتتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

2 كيلو من مخدر الأيس بحوزة متهمين في القاهرة

وفي منطقة بدر بمحافظة القاهرة، نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية سابقة، وذلك أثناء استقلالهما إحدى سيارات النقل، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهما على كميات من مخدر الأيس وصل وزنهم إلى 2 كيلو جرام بالإضافة إلى مبالغ مالية.

واعترف المتهمين بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.