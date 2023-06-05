ضبط 3 عصابات سرقة في حملة أمنية بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتصريفها لدى 3 أشخاص من عملائه سيئ النية، وبمواجهته أقر بارتكاب واقعتي سرقة سيارتين بذات الأسلوب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عملائه، وبمواجهتهم بأقوال المتهم المضبوط أيدوها، وأقروا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وعُثر بحوزة أحدهم على سيارة وبعض أجزاء من السيارة الأخرى لدى باقى المتهمين، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات، واتهماه بالسرقة.

كما جرى ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك، وأقرا بارتكابهما 6 وقائع سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب وتصريفها لدى عميلهما سيئ النية، جرى ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات، واتهموهما بالسرقة.

وجرى ضبط سيدتين لهما معلومات جنائية بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة وأقرتا بإنفاقهما باقي متحصلات الواقعتين على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما اتهماهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.