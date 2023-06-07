أيمن الحكيم يناشد الدولة بالتدخل لإعادة بيانو بليغ حمدي من باريس

ناشد الكاتب أيمن الحكيم، الجهات الرسمية في الدولة، بمساعدته لإرجاع البيانو الخاص بالموسيقار الراحل بليغ حمدي، من باريس إلى مصر، قائلا إنّ موجود في منزل محسن خطاب، صديق بليغ في باريس.

وأضاف الحكيم لـ«الوطن»، أنّ خطاب صديق الراحل بليغ، كنز كبير، كونه يمتلك الكثير من الحكايات والقصص عنه، فضلا عن أنّ البيانو الخاص ببليغ لا زال موجودا لديه حتى الآن، حيث عاش بليغ آخر 5 سنوات في حياته داخل منزل خطاب.

وتابع الحكيم: «فشلنا في إعادة البيانو إلى مصر بسبب ارتفاع قيمة الجمارك، لذلك نناشد الجهات الرسمية لتُساعدنا في استلامه دون تحمل أي تكاليف، وأسرة بليغ حمدي مستعدة لإهدائه إلى وزارة الثقافة لوضعه في دار الأوبرا مثلًا، ليكون مُتاحًا للجمهور».