تحويل قصة بليغ حمدي لمسلسل تليفزيوني من 30 حلقة

كشف الكاتب أيمن الحكيم، مؤلف كتاب «بليغ حمدي.. سيرة الألحان»، عن عمله على مشروع فني جديد حاليًا خاص بحياة بليغ حمدي، موضحًا أنه سيُقدم السيرة الذاتية في مسلسل تليفزيوني، لا يزال يعمل على مرحلة الكتابة حاليًا، حيث انتهى من كتابة الحلقات الأولى منه.

دراما مختلفة عن بليغ حمدي

وقال أيمن الحكيم، لـ«الوطن»: «عامل شكل جديد في التناول الدرامي لحياة بليغ حمدي، فسوف نتطرق إلى العمل من منظور فني وإنساني، ونستعرض كواليس وقصص أبرز أغانيه».

مسلسل تليفزيوني من 30 حلقة

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي بعدما قدّم مسرحية «سيرة حب» بطولة إيهاب فهمي، عن حياة بليغ حمدي، وحقق تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا كما أنها حصدت أكثر من جائزة، «الدراما تصل للجمهور على نطاق واسع، عكس الكتب، لذلك قررت أقدم مسلسل تليفزيوني عن بليغ حمدي من 30 حلقة».

ويرى أنّ «بليغ حمدي صاحب رحلة طويلة جدًا بالنسبة لي، وحياته كان تُشبه المنجم، رغم قسوتها، وأعتبر نفسي محظوظًا أنني اكتشفت تلك الأسرار والكواليس عن قُرب، فهو رحل في عمر الـ62، لكن من كثرة الحكايات والتفاصيل التي عاشها، تشعر وأنه صاحب الألف عام، وأعتقد أنّ بليغ لم يُكتشف بعد، رغم مرور نحو 3 عقود على وفاته».