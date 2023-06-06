التونسية منى نور الدين: اختيارى رئيسة شرفية لمهرجان جربة تكريم لي

أوضحت الفنانة التونسية منى نور الدين الرئيس الشرفي لمهرجان جربة للسينما العربية أن النية في اختيارها رئيسة شرفية للمهرجان هو تشريف وتكريم بهذا المنصب الاعتباري لكن ما يهمها هو أن يكون هذا التشريف مفيدًا للمهرجان ولمكانته عربيًا ودوليًا.

منى نور الدين: تكريمي في مهرجان جربة للسينما العربية مهم

وقالت القديرة مني نور الدين، خلال في بيان، إنّ الأهم من التكريم بالنسبة لها هو الاحترام والعمل، حيث أعربت عن سعادتها بأن تكون مطلوبة حتى الآن للمشاركة في عدة أعمال فنية، راجية من الله أن يمتعها بالصحة والعافية حتى تتمكن من تقديم أفضل ما لديها والدخول في تحديات فنية جديدة.

المهرجان من 18 إلى 24 يونيو الجاري

وعن أهم المحطات الفنية في مشوارها، قالت: «كل المحطات التي مررت بها في مسيرتى الفنية كانت هامة لتطورها وتنوعها وهو ما كان يعنينى، حيث بدأتها بالانتماء لفرقة مدينة تونس للمسرح وهي أول فرقة مسرحية محترفة بالجمهورية التونسية من التأسيس إلى إدارتى لأكثر من 16 سنة، ثم قيامى بالبطولة والمشاركة في عدد مهم من الأفلام التونسية المتميزة والتي شاركت في أهم المهرجانات العالمية ونالت جوائز، ثم دعوتى للمشاركة في عدة أفلام عربية وأجنبية لتقديم صورة طيبة لمستوى الممثل والممثلة التونسية، كذلك قمت بعدة أدوار بطولة ناجحة في عدد من المسلسلات التونسية والتي نالت استحسان الجمهور وقتها ولاتزال تحظى عند إعادة بثها بنسبة مشاهدات عالية».

وبسؤالها عن عدم تكرار تجاربها مع السينما المصرية والسورية واللبنانية أكدت: «أولًا أنا سعيدة جدا بتلك التجارب، ولكن السبب في عدم تكرارها مرة أخرى هو حرصى وتفضيلى المساهمة والتطوير الثقافي والفني في بلدى تونس وكذلك الالتزامات العائلية كأم».

مهرجان جربة للسينما العربية أسسته وتنظمه جمعية «ثقافة بلا حدود» برئاسة المحامية آثار الماقوري، وخلال دورته الأولى تم تكريم المخرج خيري بشارة والنجمة إلهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشرى والمخرج أحمد نور، ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة «جربة» السياحية بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي للخطوط الجوية التونسية الراعي الرسمي للمهرجان.