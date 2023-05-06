بمشاركة مصرية.. 6 معلومات عن الدورة الثانية من مهرجان جربة للسينما العربية

أيام قليلة وتنطلق الدورة الثانية من مهرجان «جربة» للسينما العربية الذي تنظمه منظمة «ثقافة بلا حدود» في دولة تونس، والذي سيقام خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو، تحت إدارة مديرة المهرجان الدكتورة التونسية عبلة الأسود.

ترصد الوطن في هذا التقرير 6 معلومات عن المهرجان:

- المهرجان من تنظيم جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري.

المهرجان من 18 الى 24 يونيو المقبل

- بوستر المهرجان يجمع تفاصيل ثقافة مدينة جربة التي تعد مدينة الاحلام في تونس، وكما أن الزي الظاهر في البوستر هو زي لسيدة ترتدي التقليدي الرسمي للمرأة في الجزيرة والفنار يعد أحد أهم معالم الجزيرة السياحية والتصميم للمخرج أحمد اسماعيل

- شعار المهرجان هو في دورته الثانية هو «بالسينما نرتقي ونلتقي» وهو فكرة مشتركة ما بين المدير الفني للمهرجان الطاهر بن غديفة ومدير المكتب الفني ماهر زيتون

- يشارك في المهرجان نخبة من الأفلام المصرية

- المهرجان يقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية.

يشارك في المهرجان نخبة من الأفلام المصرية

- الدورة الأولى اقيمت عام 2022 وكرم من خلاله المخرج خيري بشارة والنجمة الهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشري والمخرج أحمد نور.