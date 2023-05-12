مهرجان جربة يختار التونسية منى نور الدين رئيسا شرفيا للدورة الثانية

تتواصل تحضيرات وفعاليات الدورة الثانية من مهرجان جربة للسينما العربية برئاسة الدكتورة عبلة الأسود، والذي من المقرر أن يُقام في الفترة من 18 يونيو، وتستمر حتى 24 من نفس الشهر تحت شعار «بالسينما نرتقي ونلتقي».

مهرجان جربة من 18 إلى 24 يونيو

كانت أولى تلك الفعاليات هو اختيار الفنانة منى نور الدين كرئيس شرفي للمهرجان، حيث قالت الأسود في بيان لها: «منى نور الدين هي فنانة تونسية لها باع كبير في عالم الفن التونسي لأكثر من 60 عاما وتعد قامة مهمة في تونس».

يذكر أن الفنانة التونسية منى نور الدين كانت قد تخرجت في مدرسة للعلمين في تونس ثم التحقت بعد ذلك لمركز الفن الدرامي، ثم قدمت بعدها عددا هائلا من الأعمال المسرحية منها عطشان يا صبايا، وشكسيبيريات والماريشال.

منى نور الدين قدمت 25 عملا سينمائيا

وقدمت للسينما من خلال 25 عملا سينمائيا في تونس، كما أنها شاركت الفنان المصري الكبير محمود ياسين في بطولة الفيلم المصري هو «رجل بمعنى الكلمة».

جدير بالذكر أن مهرجان جربة للسينما هو تحت تنظيم جمعية «ثقافة بلا حدود» تحت رئاسة المحامية آثار الماقوري.