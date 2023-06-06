فريق بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة يستخرج «دبوس» من معدة طفل

أنقذ فريق طبي بوحدة الجهاز الهضمي والكبد وقسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي بالدقهلية، طفلا يبلغ من العمر سبعة أشهر، بعدما بلع «دبوس مشبك» مفتوح.

استخراج «دبوس مشبك» من معدة طفل بالدقهلية

وأظهرت الأشعه وجود الدبوس فى الجزء الأول من الأثنى عشر، وانغرس طرفه المدبب فى جدار الأمعاء، واستعد الأطباء من أجل استخراجه عن طريق المنظار.

وأوضح الدكتور أشرف الشرقاوي، مدير مستشفى الأطفال الجامعي، أن عمل المنظار تتطلب مهارة عالية، نظرا لأن عمر الطفل 7 أشهر فقط، ووجود الدبوس مفتوحا، وزادت الصعوبه انغراس طرف الدبوس في جدار الأمعاء.

أعضاء الفريق الطبي

وأُجريت الجراحة تحت إشراف الدكتور محمد عز أستاذ طب الأطفال بجامعة المنصورة، إذ قامت الطبيبة إسراء زينهم مدرس مساعد طب الأطفال بجامعة المنصورة، بالتعامل مع الحالة بحرفية شديدة ومهارة عالية تم خلالها استخراج الدبوس بسلام دون حدوث أي مضاعفات.

وأكد مدير عام المستشفى، أن وحده الجهاز الهضمي من الوحدات المميزة، إذ تتوافر بها إمكانات بشرية وفنية تستطع أن تتعامل مع أصعب الحالات بحرفية شديدة.