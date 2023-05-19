إنقاذ طفل ابتلع مسمارا بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر

أجرى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، جراحة عاجلة ودقيقة لإنقاذ طفل بعمر العامين، جرى استقباله بقسم الطوارئ، وذلك بعد تنفيذ المراحل المتبعة للعلاج التحفظي والفحوصات الاستكشافية باستخدام أحدث التقنيات، والتي كشفت عن توقف جسم غريب معدني «مسمار 10 سم»، داخل الإثني عشر وجدار المعدة للطفل إثر ابتلاعه.

الطفل تماثل للشفاء

جرى إجراء العملية بنجاح وفق أحدث التقنيات والمهارات لغرف العمليات، وعلى يد فريق الطاقم الطبي المتميز، ومتابعة تحسن حالة الطفل وخروجه سالما.

50 عملية جراحية في يوم واحد

وفي سياق متصل، حققت الرعاية الصحية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا جنوب الأقصر، نجاحا كبيرا في العمليات الجراحية والتخصصات المتقدمة والنادرة، وبمعدل غير مسبوق، إذ حقق المستشفى إجمالي عمليات جراحية لليوم الواحد تخطى الخمسين عملية للتدخلات المتقدمة وذات مهارة وعلى يد عدد من أمهر الأطباء والجراحين.

وتنوعت العمليات ما بين جراحات القلب والأوعية الدموية، والقسطرة القلبية والتقنيات التشخيصية العالمية منها، عمليات المخ والأعصاب والقسطرة المخية وجراحات التجميل، العظام والكسور، كذلك عمليات المفاصل وتغيير الركبة ومناظير العظام، النساء والتوليد، المسالك، الأنف والأذن، والجراحة العامة والطارئة.